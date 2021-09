Governo afasta vacinação obrigatória de trabalhadores

Itália é o primeiro país da Europa a admitir a possibilidade de obrigar trabalhadores a apresentarem certificado contra a covid-19 para irem trabalhar (o que pressupõe que tenham a vacinação concluída). A medida é inédita na Europa e poderá colocar o país entre os mais restritivos, a nível global, em termos de medidas de combate à pandemia.





medida deverá entrar em vigor em Itália a 15 de outubro . Para incentivar a vacinação, o Governo italiano admite ainda avançar com uma proposta que permita às empresas suspender funções qualquer pessoa que não tenha um certificado digital ativo, por cinco dias e sem direito a remuneração.

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, descartou esta sexta-feira a possibilidade de o país avançar, tal como Itália, com a vacinação obrigatória dos trabalhadores. O Governo defende que já existem medidas para prevenir os contágios em contexto laboral, como é o caso da realização obrigatória de testes em empresas."Há 15 dias foi uma das medidas que esteve em discussão por proposta de um dos parceiros sociais. Chegámos à conclusão de que hoje em dia já há enquadramento na lei que prevê que os serviços de segurança e saúde no trabalho podem, em função dos níveis de risco e as características de cada local de trabalho, definir a exigência de testes aos trabalhadores", referiu.A ministra falava à saída da reunião da concertação social, onde esteve reunida com as confederações patronais e os sindicatos para discutir as propostas da Agenda do Trabalho Digno