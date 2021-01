Grandes empresas dizem que haverá menos emprego após pandemia

Um inquérito do BCE revela que a maioria das grandes empresas europeias espera uma queda do emprego no longo prazo por causa da pandemia. Mais de 50% dos respondentes antecipam também uma maior concentração do mercado.

