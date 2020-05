Gulbenkian e MIT fazem parceria para investir no mercado de trabalho pós-Covid-19

A Fundação Calouste Gulbenkian e o Solve.MIT, uma iniciativa do Massachusetts Institute of Technology (MIT), uniram-se para apoiar soluções tecnológicas que promovam a qualificação e as aprendizagens ao longo da vida, que vão ser necessárias na era pós covid-19. O apoio terá a forma de um prémio denominado Gulbenkian Award for Adult Literacy, com um montante global até 300 mil dólares.

A Gulbenkian juntou-se ao Massachusetts Institute of Technology (MIT) para lançar um prémio que tem por objetivo "apoiar soluções tecnológicas que promovam a qualificação e as aprendizagens ao longo da vida – ferramentas que serão particularmente relevantes no cenário pós-Covid-19", anunciou a instituição em comunicado.



O prémio, denominado Gulbenkian Award for Adult Literacy, tem um montante global assegurado pela fundação de até 300 mil dólares e visa apoiar as melhores respostas aos desafios Good Jobs & Inclusive Entrepreneurship (Bons Empregos e Empreendedorismo Inclusivo) e Learning for Girls & Women (Aprendizagem para raparigas e mulheres) que o Solve.MIT, uma iniciativa que o MIT lançou para fazer face desafios globais para 2020.



"O Solve. MIT assegurará, além de apoio financeiro, uma rede de mentoria e acompanhamento dos projetos selecionados", afirma a Fundação Gulbenkian. Esta iniciativa do MIT tem vindo a promover soluções de base tecnológica que respondam às questões mais prementes à escala global. Além da Fundação Calouste Gulbenkian associaram-se este ano como parceiros ao Solve.MIT a General Motors, a Andan Foundation, a Vodafone Americas Foundation e a Abu Dhabi Crown Prince Court.



A crise provocada pela pandemia da covid-19 traz novos desafios ao mercado de trabalho à escala global. Assim sendo, "os profissionais que tiverem mais competências, melhores recursos e networking serão aqueles que mais facilmente conseguirão transformar os efeitos negativos da pandemia em novas oportunidades", pode ler-se no comunicado.



As candidaturas ao Gulbenkian Award for Adult Literacy devem ser entregues até dia 18 de junho.





O prémio é internacional mas as soluções tecnológicas terão obrigatoriamente de ser aplicadas ao mercado de trabalho português.