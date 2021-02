Maioria dos empresários julga apoios do Estado aquém do necessário

Um levantamento realizado junto das empresas concluiu que 85% dos empresários julga os apoios disponibilizados pelo Estado insuficientes e 60% não se candidatou mesmo a nenhum "porque as regras não se ajustavam à sua situação". Já as micro e pequenas empresas são quem mais luta pelos postos de trabalho - 78% não quer despedir. Os dados são do inquérito sobre as expectativas das empresas realizado pelo CIP e pelo ISCTE.Cerca de 85% dos empresários considerou que os apoios prestados pelo estado estão "aquém" ou "muito aquém" das necessidades, um levantamento que Óscar Gaspar explica comparando a situação nacional com o que se passa lá fora: "Isto é verdade tendo em conta a situação de cada empresa e setor mas, também, quando comparamos Portugal com os outros países e percebemos que Portugal foi dos que menos apoio em esforço orçamental a sua economia realizou"."O apoio à generalidade das empresas é baixo. Há uma urgência plena. Uma coisa são os apoios do papel e outra coisa são os no terreno que têm demorado muito tempo a chegar às empresas. Se as maiores [empresas] têm meios técnicos para preencher os formulários e procurar os que se aplicam, as mais pequenas e os trabalhadores por conta própria vão ter muitas dificuldades. As empresas estão perdidas no labirinto de medidas", explicou o vice-diretor da direção-geral do CIP.Apenas 40% das empresas sondadas chegou a candidatar-se a um apoio. Das que se candidataram, apenas 7% foi, para já, rejeitada, estando 28% ainda à espera de resposta. Os restantes 60% dos inquiridos não se candidataram porque, segundo Óscar Gaspar, "constataram que as regras não se ajustavam à sua situação".Para o responsável do CIP "há uma deficiente definição dos apoios escassos mas que não têm capacidade de acolher as necessidades das empresas portuguesas. Há muitas empresas que estão de fora, o que põe em causa a atividade económica e o emprego".Ainda assim, o emprego parece subsistir e muito à custa das empresas mais pequenas. Apesar de serem as pequenas e micro empresas quem mais espera manter os postos de trabalho, são também as micro empresas, mais afetadas pela pandemia, quem preveem num futuro próximo a necessidade de cortar no pessoal. Segundo a amostra recolhida pelo CIP, 79% espera manter todos os empregos até ao final de abril, mas 18% está já consciente da necessidade de eliminar alguns postos de trabalho.A situação é contrastante com a das médias empresas, em que14% prevê despedimentos até ao final de abril, mas 16% espera mesmo contratar. Também 15% das grandes empresas pensam em expansão.A leitura de Óscar Gaspar salienta que "face à queda enorme da economia, tem havido um esforço hercúleo das empresas portuguesas para manter os postos de trabalho. Querem manter a capacidade de produção para a retoma da atividade".Face ao último inquérito, é ainda de salientar uma subida nas empresas que encerraram portas. Cerca de 9% dos inquiridos fechou atividade ao longo dos últimos três meses.O inquérito diz respeito aos últimos três meses e abrange as medidas de confinamento e apoios em vigor. A amostra contemplou 519 empresas no universo nacional (com cerca de 150.000) e apresetna um erro amostral máximo de cerca de 4,3% para um intervalo de confiança de 95%.