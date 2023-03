Mais de 100 mil trabalhadores por conta própria dependem de um só cliente

Leia Também Um quarto dos independentes tem um horário de trabalho

Em 2022, do total de 711,4 mil trabalhadores por conta própria, 14,8% tiveram um cliente que representou 75% ou mais do rendimento da atividade, "um indicador de dependência económica", revelou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE) numa nota estatística sobre emprego relativa ao ano passado.Do mesmo total de trabalhadores, 12% (85,4 mil) indicam que são os clientes que estabelecem o seu horário de trabalho, "um indicador de dependência organizacional", aponta o INE.Conjugando estes dois tipos de dependência, foram identificados 177,7 mil trabalhadores por conta própria simultaneamente em dependência económica e organizacional.Em termos de educação, de um total de 7.660,3 mil pessoas dos 16 aos 74 anos, 12,2% (932 mil) indicaram ter frequentado educação formal e 26% um curso de educação não formal nos últimos 12 meses."Conjugando estes dois tipos de educação, observou-se que 33,8% (2.588,5 mil) das pessoas daquele grupo etário participaram em pelo menos um tipo de atividades de educação e formação nos últimos 12 meses", revela o gabinete de estatísticas nacional.Ainda como parte deste inquérito ao emprego, que teve algumas alterações em 2022, está o estado geral de saúde dos portugueses.De um total de 8.639 mil pessoas dos 16 aos 89 anos, 39,6% (3.443,4 mil) avaliaram, no ano passado, o seu estado de saúde como bom. "Contudo, 5,3% (457,2 mil) consideraram estar severamente limitados por problemas de saúde que as impediam, há pelo menos 6 meses, de realizar atividades ou tarefas consideradas habituais para a generalidade das pessoas", conclui o INE.