Mapa: Desemprego desceu em mais de metade dos concelhos em setembro. Veja no seu

O número de inscritos nos centros de emprego em Portugal tem vindo a aumentar todos os meses desde o início da pandemia, mas a subida registada em setembro face a agosto foi ténue e na maioria dos concelhos registou-se mesmo uma diminuição em cadeia.

De acordo com os dados divulgados esta semana pelo IEFP, no fim do mês de setembro, estavam registados nos Serviços de Emprego do Continente e Regiões Autónomas, 410.174 pessoas sem trabalho. Este valor, o mais elevado desde janeiro de 2018, representa um aumento homólogo de 36,1% e de 0,2% contra agosto deste ano.





O IEFP também publicou os dados com a distribuição geográfica do desemprego registado por concelho, que mostram que a maioria dos municípios até conseguiu baixar o número de inscritos entre agosto e setembro.

Entre os 278 concelhos de Portugal Continental (o IEFP não revela os dados das ilhas), o número de inscritos baixou em 156, estabilizou em 10 e aumentou em 112.

Entre os municípios com descida de inscritos, 12 conseguem mesmo reduções de dois dígitos em termos percentuais. Destacam-se Mealhada e Penela (-17%), sendo que a distribuição pelo país destes concelhos com quedas mais acentuadas de desemprego não é uniforme.

Já os concelhos com descida de desemprego abaixo de 10% estão localizados sobretudo no litoral acima de Lisboa e no Alentejo. Quanto aos municípios que mais agravaram o desemprego entre agosto e setembro estão localizados sobretudo no Algarve, o que se explica com o turismo.

Se a análise em cadeia mostra uma tendência positiva no desemprego, na comparação homóloga fica bem evidente o impacto da pandemia na atividade económica em Portugal. O número de inscritos nos centros de emprego mais do que duplicou em nove concelhos (todos do algarve) e em 54 o agravamento homólogo foi superior a 50%.

Ainda assim, mesmo na comparação homóloga, há 25 concelhos onde o desemprego baixou apesar da pandemia.