Mapa: Desemprego duplicou em 12 concelhos mas caiu em 19. Veja no seu

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego em Portugal continuou a aumentar em agosto, embora a um ritmo bem mais moderado do que nos primeiros meses da pandemia.

O Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) anunciou na segunda-feira, 21 de setembro, que o número de desempregados inscritos nos seus serviços subiu para 409.331, atingindo um máximo de janeiro de 2018.

Dias depois revelou a divisão por concelhos, excluindo desta análise os municípios das ilhas. Os dados referentes aos 278 concelhos estão no mapa em cima e mostram que em mais de metade o agravamento em agosto face ao mesmo mês do ano passado é superior a 20%. Em 50 concelhos subiram acima de 50% no espaço de 12 meses.

Em 12 concelhos o número de inscritos nos centros de emprego mais do que duplicou, sendo que tal aconteceu em todos os municípios da costa algarvia. Albufeira é de longe o concelho mais penalizado, com um agravamento homólogo de quase 600%, embora contra julho até tenha recuado.

O mesmo aconteceu noutros concelhos da região, mostrando que apesar de a pandemia ter provocado uma razia no turismo, agosto terá sido de ligeira recuperação.

Se há concelhos que estão a sofrer um forte agravamento do desemprego, também há quem esteja a escapar aos efeitos da pandemia e consiga ter atualmente menos desempregados do que em agosto do ano passado.

São sobretudo concelhos com baixa população e do interior do país. Destaca-se Fornos de Algodres, com uma descida de 31,4%, sendo que outros concelhos das Beiras também apresentam descidas de dois dígitos em termos percentuais, embora pouco expressivas em termos nominais. É o caso de Oleiros, que mostra uma queda de 14,6% (menos 12 inscritos nos centros de emprego).