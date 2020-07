Maria Lúcia Amaral: Reembolsar IRS no fim de agosto "não é exagerado"

A provedora de Justiça considera que "não é exagerado" que o prazo máximo para o reembolso de IRS ocorra até ao final de agosto, embora continue a considerar ilegal a retenção desses montantes a quem tinha dívidas fiscais.Numa entrevista ao Negócios e à Antena 1, Maria Lúcia Amaral admitiu que as queixas fiscais foram inúmeras e relacionadas sobretudo com os atrasos nos reembolsos de IRS, devido, em muitos casos, à retenção de reembolsos de IRS para quem tinha dívidas fiscais - mesmo com as penhoras suspensas com a pandemia."O que eu disse é que ele era intolerável que o não reembolso fosse feito quando estivessem pendentes dívidas fiscais. Aliás, era ilegal. E a Autoridade Tributária aceitou", disse a provedora.Nesse sentido, foi fixado como limite para reembolso o dia 30 de agosto. Questionada sobre se considera esse limite exagerado, Maria Lúcia Amaral respondeu que não. "Sinceramente, não", insistiu. Em causa estão as "restrições imensas" e as "dificuldades de tesouraria" que a provedora disse "compreender"."Não obstante, perante todas as inúmeras queixas que me chegaram, eu fui fazendo apelos para que esse prazo, [ fosse acelerado ]", lembrou.