Martina Bisello: “A discriminação de género foi uma consequência indesejada do confinamento”

Gestora de investigação do Eurofound, Martina Bisello concluiu que as restrições para travar a pandemia acabaram por ser discriminatórias do ponto de vista de género: as mulheres foram mais afetadas no mercado de trabalho. Defende que são necessários indicadores para acompanhar o efeito das medidas incluídas nos planos de recuperação nas mulheres e que a Comissão Europeia devia ter um papel central nessa avaliação, isto enquanto acompanha a implementação desses programas.

