Esta percentagem tem vindo a crescer nos últimos anos, após ter atingido 43% em 2015, 48% em 2016 e 54% em 2017.



Em Portugal, este problema em encontrar pessoas qualificadas na área tecnológica foi manifestado por 47% das empresas portuguesas em 2018, precisa o Eurostat.



Para este inquérito, foram consideradas companhias do setor não financeiro com 10 ou mais funcionários, que afirmaram ter pretendido recrutar este tipo de especialistas e não ter conseguido.



Na UE, o país com mais dificuldades manifestadas foi a Roménia (90%), seguindo-se a República Checa (80%) e a Áustria (74%).



Em sentido inverso, foi em Espanha (27%) que se verificaram menos problemas, assim como na Grécia (38%) e na Bulgária (42%).



Esta foi também uma lacuna realçada pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que na quarta-feira passada apresentou uma estratégia para "Moldar o futuro digital da Europa" e admitiu ser necessário investir na aquisição deste tipo de competências para os trabalhadores da UE.

