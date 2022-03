Metade dos desempregados de 2020 conseguiu emprego no ano seguinte

o total de desempregados ao longo de 2020, 31,3% (109,6 mil) permaneceram nesse estado um ano após (em 2021), enquanto 48,8% (171,3 mil) transitaram para o emprego e 19,9% (69,9 mil) transitaram para a inatividade", lê-se no destaque hoje publicado.





De todas as pessoas que estavam desempregadas no primeiro ano da pandemia (2020), cerca de metade (49%) passaram a ter um trabalho no ano seguinte, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).O que aconteceu aos restantes? Quase um terço (31%) continuou desempregado no ano seguinte e um quinto (20%) passou para inatividade, o que significa que deixou de procurar emprego."D

O INE também explica que a transição para o emprego foi menos frequente no caso de quem já era desempregado de longa duração, ou seja, de quem estava desempregado há um ano ou mais.



Assim, de entre os desempregados de curta duração em 2020, 57% transitaram para o emprego. Entre os desempregados de longa duração, a percentagem foi de 32,1%.



Em causa está uma nova publicação que autonomiza a análise dos fluxos entre emprego, desemprego e inatividade, também numa perspetiva anual.





Continuam a ser publicados os fluxos trimestrais, que fazem o retrato das transições mais recentes. Assim, olhando para as pessoas que estavam desempregadas no terceiro trimestre do ano passado, mais de metade (53% ou 168 mil) permaneceram nesse estado no trimestre seguinte (o último do ano), 20% passou para a inatividade e apenas 27% passou para um emprego.

Mais de um terço dos contratados a prazo passou a permanente



O INE também olha para as pessoas empregadas e para o tipo de contrato que têm.





No destaque conclui que mais de um terço dos trabalhadores dependentes que tinham um contrato de trabalho a termo ou ainda mais precário (em 2020) transitou para um contrato sem termo no ano seguinte.





"No mesmo período, 35,6% (253,8 mil) dos trabalhadores por conta de outrem que tinham um contrato de trabalho com termo ou outro tipo de contrato transitaram para um contrato sem termo".





Explica ainda que 10,5% das pessoas que tinham um trabalho por conta própria (como independentes) passaram no ano seguinte a ter um trabalho por conta de outrem (dependente).



(Notícia atualizada às 11:27 com mais informação)