Novas inscrições recuam. IEFP abaixo dos 400 mil desempregados no fim de novembro

Ao longo do mês de novembro inscreveram-se nos centros de emprego 52 mil desempregados, o que representa um recuo face ao mês anterior (-5,9%). Em termos homólogos, porém, o número de novas inscrições ainda sobe (+2%).





Os dados constam do boletim mensal sobre o mercado de emprego do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), publicado esta quinta-feira.





O boletim também revela que o IEFP tinha no final do mês menos desempregados registados do que em outubro, embora o número ainda represente um aumento de 30% em termos homólogos.





Assim, no final de novembro os centros de emprego tinham 398.287 desempregados registados como tal, o que sendo superior ao verificado no mesmo mês de 2019 (mais 92 mil desempregados registados 30,2%) é inferior face ao mês anterior(-5,2 mil pessoas ou menos 1,3%).







A redução do número de inscritos ao longo do mês de novembro (o chamado "fluxo") mostra que os centros de emprego tiveram de lidar com menos novos desempregados do que em outubro, mas os aumentos homólogos que ainda se verificam no final do mês (o chamado "stock") revelam que o mercado de trabalho não está a conseguir absorver o desemprego gerado pela pandemia.



"Para o aumento do desemprego registado, face ao mês homólogo de 2019, variação absoluta, contribuíram todos os grupos do ficheiro de desempregados, com destaque para as mulheres, adultos com idade igual ou superior a 25 anos, os inscritos há menos de um ano, os que procuravam novo emprego e os que possuem como habilitação escolar o secundário", descreve o IEFP.



Os economistas têm sublinhado que a evolução da população desempregada tem algumas limitações como indicador do que se passa no mercado de trabalho, uma vez que durante a pandemia há pessoas que passam a inativos.



Os dados provisórios do Instituto Nacional de Estatística (INE) para outubro apontam para mais 51 mil desempregados mas menos 101 mi pessoas empregadas do que em período homólogo.



Ofertas e colocações em queda



No mesmo mês, as ofertas de emprego captadas pelos centros de emprego caíram de forma muito expressiva: foram 8.412, num recuo de 27% face ao mês anterior e de 6,7% em termos homólogos.

As atividades imobiliárias (23,9%), o comércio (14,5%) e a administração pública, educação e atividades de saúde e apoio social (10,4%) foram os setores que mais contribuíram para a captação dessas oito mil ofertas.



Neste cenário, as 6.373 colocações efetuadas pelos centros de emprego também recuaram quer em relação ao mês anterior (-8,6%) quer em termos homólogos (-0,9%).



Desemprego avança em funções pouco qualificadas



No continente, os grupos profissionais de desempregados mais representativos são os "trabalhadores não qualificados" (24,9%), os "trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção segurança e vendedores" (22,3%); o "pessoal administrativo" (11,6%) ou os "especialistas das atividades intelectuais e científicas" (10,7%).

Se excluirmos os que têm pouca representatividade, o grupo que apresentou a maior subida do desemprego em termos homólogos foi o dos "trabalhadores dos serviços pessoais de proteção segurança e vendedores" (+46,2%), seguido dos "operadores de instalações e máquinas e trabalhos de montagem (+41,2) e "pessoal administrativo" (+30,9%).



(Notícia atualizada às 11:41)