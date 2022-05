Número de desempregados registados no IEFP recua 3,6% em abril

O número de desempregados registados no Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) caiu 3,6% em abril, face ao mês anterior. Os dados divulgados esta segunda-feira mostram que, em abril, havia 314.435 pessoas sem emprego no país, o que corresponde a um número abaixo do observado no período pré-pandemia.O boletim mensal do IEFP sobre o mercado de trabalho indica que o desemprego registado "desceu em todas as comparações, quer em cadeia, quer em termos homólogos, quer face ao último abril pré-pandemia". Em comparação com o mês anterior, há agora menos 11.816 pessoas sem emprego no continente e nas regiões autónomas.O número de desempregos registados em abril corresponde também a uma descida de 25,8% face a igual mês do ano passado e, em comparação com o abril de 2019, está 2,1% abaixo dos valores então verificados.Entre março e abril, "o desemprego registado diminuiu em cadeia em todas as regiões do país" e, em termos homólogos, destaca-se a redução de 53,7% na região do Algarve (-17.342 pessoas desempregadas).As descidas foram também comuns a "todos os grandes setores de atividade". "O desemprego oriundo do alojamento, restauração e similares diminuiu -10,3% (-2.930 pessoas) entre março e abril deste ano, setor que regista agora uma descida de -47,6% em termos homólogos (-23.117 pessoas)", indica o boletim mensal do IEFP.O desemprego jovem registou também uma queda de 6,4% em abril, face a março, com menos 2.215 jovens com menos de 25 anos sem emprego. Ao todo, em abril, havia 32.433 jovens sem emprego registados. O número é ainda inferior ao valor pré-pandemia: em abril de 2019, estavam inscritos 32.798 jovens.Em abril, registou-se ainda uma diminuição, na variação em cadeia, de 3,7% nos desempregados de longa duração, cujo número se fixou nos 154.493.Os dados do IEFP mostram que ainda os quase 315 mil desempregados inscritos representavam 64,1% do total de pedidos de emprego. Já as ofertas de emprego mantiveram-se praticamente inalteradas face a março, nos 20.184.