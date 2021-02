O que aconteceu ao emprego no ano da pandemia em quatro gráficos

O emprego recuperou na segunda metade do ano, mas a um nível insuficiente para anular os efeitos do confinamento. No último trimestre do primeiro ano da pandemia, a destruição de emprego, comparada com período homólogo, concentrou-se nos escalões salariais abaixo dos 900 euros líquidos por mês, enquanto os restantes, que têm menos peso, até subiram. As atividades de comunicação e informação registam o maior dinamismo. É nas atividades imobiliárias que o emprego mais recua.

O que aconteceu ao emprego no ano da pandemia em quatro gráficos









