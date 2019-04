OCDE: Crise em Portugal foi das que mais empurrou trabalhadores para part-time

Portugal é dos países da OCDE onde mais trabalhadores foram empurrados para empregos a tempo parcial porque não encontraram posições que oferecessem um horário de trabalho completo, em parte devido à crise económica.

Esta é uma das conclusões do relatório ‘Employment Outlook 2019’, divulgado pela OCDE nesta quinta-feira, 25 de abril. Apesar de a subida na proporção do emprego em part-time involuntário ter subido em dois terços dos países da OCDE, a organização refere que, na maior parte dos países, esse aumento deve-se a uma tendência de longo prazo. Já no caso de Portugal, Espanha, Itália e Grécia a subida "foi, parcialmente, relacionada com a crise".

De acordo com os números da OCDE, que neste caso se referem às estatísticas de emprego, em 2011 menos de um terço (32,9%) dos trabalhadores a tempo parcial eram involuntários. Em 2017, a percentagem está nos 36,6%. O aumento, apesar de não ter sido dos maiores, fez com que Portugal subisse na tabela: em 2011, onze países da OCDE apresentavam proporções maiores do que Portugal. Sete anos depois, apenas seis países tinham valores mais altos: Colômbia, França, Eslováquia, Itália, Espanha e Grécia.

Portugal sobe na tabela da OCDE quando são considerados apenas trabalhadores dependentes: mais de metade (53,5%) dos trabalhadores a part-time por conta de outrem estão nessa situação por não encontrarem opções a tempo completo. Apenas a Grécia, Itália e Espanha apresentavam valores mais altos do que Portugal – e acima dos 50%.

Apesar de ser visto muitas vezes como positivo, especialmente porque o aumento do emprego em part-time é associado à entrada de mais mulheres no mercado de trabalho, para alguns trabalhadores o trabalho a tempo parcial é involuntário e "reflete a dificuldade em encontrar empregos a tempo completo", afirma a OCDE.



Já no que diz respeito ao emprego em part-time em geral, indicador para o qual são apresentados dados de 1986, 2000 e 2017, a OCDE diz que houve um aumento "em cerca de metade" dos 33 países que a compõem. Esse crescimento foi "particularmente marcado" em países como a França, Itália, Itália, Luxemburgo, Holanda, Polónia, Portugal, República Checa e Espanha, mas a subida ocorreu sobretudo no período anterior à crise, explica a OCDE.

O valor aumentou desde 1986: na altura, 14,4% dos trabalhadores era temporário. Um número que subiu depois novamente para 19,9% em 2000. Apesar de, em 17 anos, a subida ter sido de 10%, para 21,9%, esta não é das maiores da OCDE, sobretudo porque Portugal já tinha um nível elevado de trabalhadores nestas condições.