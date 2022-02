Patrões vão pressionar Costa a flexibilizar meta de 900 euros para o salário mínimo

O PS foi eleito com o compromisso de fazer chegar o salário mínimo aos 900 euros em 2026, no âmbito de um acordo de concertação social a assinar com os sindicatos e patrões. No entanto, o Conselho Nacional das Confederações Patronais (CNCP) assumiu esta quarta-feira em conferência de imprensa que não concorda com metas fixas.

"Definir num horizonte de legislatura que o salário mínimo -- que não deixa de ser um referencial para os outros salários -- deve ser x ou y sem ter em atenção a imprevisibilidade que cada vez mais caracteriza as economias, sem incorporar as ameaças externas (...) que determinam aumentos das matérias-primas e custos energéticos, estar qual adivinhação que determinam que em 2026 vamos chegar aqui ou ali...", criticou António Saraiva, presidente da CIP e atual porta-voz da confederação.

"Uma coisa é o objetivo ambiciosos de lá chegarmos, tudo faremos para o conseguir. Coisa diferente é quantificar", disse. "Estar a prever este ou aquele objetivo perfeitamente quantificado não nos parece como ponto de partida o mais lógico", sustentou, mostrando-se disponível para avaliar indicadores que definam os aumentos salariais. "Até desejaríamos que pudesse ser mais", referiu.

As cinco confederações que fazem parte deste Conselho (CAP, CCP, CIP, CTP e CPCI) reiteraram que querem voltar ainda a discutir a chamada "agenda do trabalho digno", retirando as normas que foram incluídas sem acordo, tal como tinham já adiantado ao Negócios.

Mostrando-se preocupadas com a falta de mão-de-obra defendem antes uma nova política de imigração que, segundo ilustrou o presidente da CAP, pode passar por descontos fiscais mais longos para os que regressem.

Da agenda entregue aos jornalistas consta ainda a redução progressiva do IRC (de 21% para 17%, e/ou eliminação da derrama), a reforma da justiça e da administração pública. O Conselho Nacional das Confederações Patronais será recebido na próxima segunda-feira por António Costa.





