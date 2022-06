Períodos experimentais que não forem comunicados passam a ser nulos

O Governo cedeu às associações patronais ao afastar a necessidade de justificar as razões de um despedimento em período experimental. Mas prevê agora que as empresas tenham sempre de explicitar as regras.

