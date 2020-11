População empregada aumentou em outubro. Foram criados quase mais 16 mil postos de trabalho

"Em outubro de 2020, a estimativa provisória da população empregada, que correspondeu a 4 milhões e 765 mil pessoas, registou um acréscimo de 0,3%, (15,8 mil) em relação ao mês anterior", avançou, esta segunda-feira, o Instituto Nacional de Estatística (INE).





A criação líquida de quase 16 mil postos de trabalho em outubro contrariou as expetativas dos peritos, que antecipavam uma queda no emprego por causa do fim do período de proteção conferido pelo regime de lay-off simplificado.



De acordo com as regras do Executivo, as empresas que aderiram ao lay-off simplificado estiveram proibidas de fazer despedimentos durante 60 dias após o término do regime em julho. Quer isto dizer que os patrões passaram a poder fazer despedimentos a partir de outubro, mas, a julgar pelos números do INE, escolheram não o fazer.





O crescimento da população empregada no décimo mês do ano é inferior ao que foi registado em setembro, quando houve um aumento em cadeia de 0,7%, o que correspondeu, na altura, a cerca de 32 mil novos postos de trabalho em termos líquidos.



Se se comparar a evolução do emprego entre outubro do ano passado e outubro deste ano (comparação homóloga), observa-se que desapareceram 101,2 mil empregos, o que se deveu principalmente à crise socioeconómica provocada pela covid-19.



Taxa de desemprego

A pandemia afetou também a própria contabilização do número de desempregados em Portugal, o que levou o Negócios a preferir destacar, neste artigo, a população empregada em vez da população desempregada.