Este aumento ficou a dever-se essencialmente à redução ou falta de trabalho por motivos técnicos ou económicos da empresa (inclui a suspensão temporária do contrato e o

), razão apontada por 68,3 mil daquelas pessoas", indica.

O INE sublinha, ainda, o aumento em cadeia de 33% das pessoas que estão empregadas mas ausentes do trabalho, para 452 mil indivíduos.layoffApesar dos indicadores que dão conta da corrida aos centros de emprego, o número de desempregados oficialmente reconhecidos como tal ainda desce e a taxa de desemprego mantém-se nos 6,7% no primeiro trimestre deste ano, um valor idêntico ao que foi registado no trimestre anterior e inferior em uma décima em relação ao que foi registado em período homólogo.Os dados refletem parcialmente o primeiro mês de quebra da atividade económica por causa da pandemia, que também dificultou a própria recolha de dados."A informação deste Destaque é já parcialmente influenciada pela situação atual determinada pela pandemia COVID-19, seja pela natural perturbação associada ao impacto da pandemia na obtenção de informação primária, seja pelas alterações comportamentais decorrentes das medidas de salvaguarda da saúde pública adotadas", lê-se no destaque.Assim, "pessoas anteriormente classificadas como desempregadas e pessoas que efetivamente perderam o seu emprego devido à pandemia COVID-19, e que em circunstâncias normais seriam classificadas como desempregadas, podem agora ser classificadas como inativas", explica o INE.A população inativa, pelo contrário, regista o maior aumento em cadeia no início de um ano desde 2011.As previsões divulgadas esta quarta-feira pela Comissão Europeia apontam para uma taxa de desemprego de 9,7% este ano e 7,4% no próximo, em Portugal.O FMI acredita que a taxa de desemprego vai mesmo chegar aos 13,9%, na média dos quatro trimestres, este ano.Notícia atualizada às 12:14 com mais informação