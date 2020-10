Porque é que é necessário apresentar novo pedido de subsídio de desemprego?

O Negócios foi contactado esta quarta-feira por um leitor que ficou desempregado no final de abril, e que pediu para não ser identificado. Por ter um período de descontos como trabalhador por conta de outrem superior a seis meses, mas inferior a um ano, deveria ser abrangido pela norma do Orçamento do Estado que facilita o acesso ao subsídio de desemprego. Mas continua à espera.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...