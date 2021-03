Queda do emprego em janeiro estará exagerada

Alteração metodológica feita a nível europeu dificulta avaliação do emprego em pleno confinamento geral. O INE está a tentar minorar danos e admite que a queda do emprego seja em torno de dois terços da que resulta da comparação entre as duas séries.

