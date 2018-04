Região centro é a única com taxa de desemprego abaixo da média da UE

O Eurostat publicou esta quinta-feira um relatório com a taxa de desemprego desagregada a nível regional na União Europeia, que mostra as grandes discrepâncias que existe neste indicador na Europa.

Em Portugal, entre as sete regiões apenas uma consegue uma taxa de desemprego abaixo da média da UE, que no passado se situou em 7,6%. Trata-se da região Centro, que baixou a taxa de desemprego para 7,1% no ano passado, contra 8,6% em 2016, ano em que estava em linha com a média da UE.

Com a taxa de desemprego em Portugal nos 9%, o Algarve tem uma taxa de desemprego pouco superior à média da UE (7,8%), surgindo de seguida o Alentejo (8,5%) e os Açores (9%). Norte (9,8%), Área Metropolitana de Lisboa (9,5%) e Madeira (10,6%) registaram taxas acima da média em Portugal.

Estes dados publicados pelo Eurostat dizem respeito à média de 2017, mas a nível mensal a taxa de desemprego em Portugal já se situa abaixo da média da UE e Zona Euro. Em Fevereiro a taxa de desemprego em Portugal situava-se nos 7,8%, enquanto na Zona Euro estava nos 8,5%.

No que diz respeito aos restantes países da União Europeia, a Grécia destaca-se pela negativa com todas as regiões do país com uma taxa de desemprego acima da média da UE.