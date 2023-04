Salários mais elevados são 19 vezes superiores aos mais baixos

Os trabalhadores com remunerações brutas mensais mais elevadas ganham quase 19 vezes mais do que os trabalhadores com salários mais baixos. Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados esta quarta-feira, mostram que essa discrepância em termos salariais acentuou-se em 2021, o primeiro ano completo da pandemia, o que pode estar relacionado com o facto de terem sido as pessoas com menores rendimentos as mais afetadas pela crise da covid-19.

...