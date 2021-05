Salários médios sobem 3,2% no ano da pandemia

A remuneração mensal bruta média dos trabalhadores subiu 3,2% no ano da pandemia, quando comparando com o ano anterior, divulgou o INE , nesta quinta-feira, 13 de maio.Segundo os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, a remuneração mensal média foi de 1.014 euros por trabalhador entre março do ano passado e fevereiro deste ano, mais 3,2% do que no ano pré-pandemia.

Leia Também Seis em dez empregos destruídos na pandemia eram de mulheres

No entanto, como explica o INE, "o comportamento da remuneração base mensal média por trabalhador foi influenciado pela composição da força de trabalho, cuja diminuição ocorreu principalmente entre os trabalhadores de remunerações mais baixas". Ou seja, como foram destruídos os empregos mais mal pagos, isso fez aumentar a média.Além disso, no ano de pandemia, o volume mensal médio de remunerações base pagas aumentou menos do que no ano anterior (1,3% contra 6,2%), devido sobretudo às empresas que recorreram ao lay-off. Nestas empresas, o bolo de salários pagos diminuiu 0,3%. Já as empresas que não recorreram a este mecanismo observaram um aumento ligeiramente abaixo do ano pré-pandemia (3,3% contra 3,5%).Estes fatores explicam, assim, não só o aumento de 3,2% da remuneração base mensal média por trabalhador, como a subida superior da remuneração base entre as empresas que não recorreram ao lay-off (4%) do que o crescimento verificado entre as empresas que acederam ao mecanismo (2,3%), para 1.192 euros e 891 euros, respetivamente.Já no ano terminado em março, a remuneração bruta mensal média por trabalhador (posto de trabalho) aumentou 3,1%, para 1.227 euros. A componente regulardaquela remuneração aumentou 3,6% e a remuneração base subiu 3,8%, atingindo, respetivamente, 1.106 e 1.041 euros.Em termos reais, ou seja, descontando a inflação que, em março, avançou 0,4%, os salários brutos médios por trabalhador aumentaram 2,7%.Estes resultados dizem respeito a cerca 4,1 milhões de postos de trabalho, correspondentes a beneficiários da Segurança Social e a subscritores da CaixaGeral de Aposentações. Recorde-se que o INE trabalha com os dados entregues pelas empresas e pela Administração Pública àquelas entidades.(Notícia atualizada às 11:45 com mais informação)