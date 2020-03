Mais de 19 mil pessoas morreram em todo o mundo infetadas por covid-19, de acordo com um balanço feito pela Agência France Presse (AFP) a partir de dados oficiais divulgados esta quarta-feira às 11h00.



Foram registados mais de 427.940 casos de infeção em mais de 181 países e territórios desde o início da epidemia.



Em Portugal, o número de mortes associadas ao vírus que provoca a covid-19 subiu para 43 em Portugal, revelou esta quarta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS) , num boletim que regista 2.995 casos de infeção.



O País, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 2 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00h00 de 19 de março e até às 23h59 de 2 de abril.



"Este é o momento em que a União Europeia e os Estados-membros devem ser claros na assunção conjunta das responsabilidades de financiamento dos Estados para que tenham os meios necessários para pôr em prática medidas de apoio aos sistemas saúde, às famílias e às empresas", disse o ministro.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, assegura que o objetivo do Governo é garantir o emprego durante estes meses de pandemia de covid-19. As declarações foram feitas depois da reunião de concertação social desta quarta-feira.Santos Silva insistiu também na importância de a União Europeia emitir 'eurobonds', frisando que "este é o momento" de os 27 assumirem as responsabilidades de financiamento dos Estados-Membros.