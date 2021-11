Siza Vieira: “Estou convencido que não vamos regressar a confinamentos”

Os ministros da Economia e do Trabalho condicionam as medidas que combate à pandemia à recomendação que for dada pelos peritos, na próxima sexta-feira, mas Siza Vieira procura afastar cenários de confinamento idênticos ao dos últimos dois anos.





"Estou convencido que não vamos regressar a confinamentos", disse aos jornalistas, por duas vezes, o ministro de Estado e da Economia, Siza Vieira, à saída de uma reunião de concertação social.

"Não vale a pena antecipar cenários, nós estamos do ponto de vista de saúde pública numa situação bastante diferente daquela que tivemos no ano passado na medida em que a elevadíssima taxa de vacinação protege a nossa população relativamente a maior incidência grave e ao número de óbitos, e portanto não me parece que estejamos em cenários radicais" como o de outros países europeus.





"Ainda assim vamos na sexta-feira ter uma reunião no Infarmed, vamos ouvir os peritos, precisamos de ter em conta que vamos entrar numa época de temperaturas baixas, propícia a convívios alargados em ambientes fechados, sabendo que pode haver um aumento no número de contágios", acrescentou.



Os convívios do último Natal foram no ano passado apontados como causa da acentuada subida de casos que se verificou no início deste ano e que levou ao segundo confinamento.





"Vamos ouvir as recomendações dos peritos, não estou convencido que se esteja a contemplar nada como novos confinamentos", mas "em função das recomendações o Governo adotará as medidas", depois de uma eventual reunião de emergência com os parceiros sociais.



"Não me parece que a senhora ministra tenha falado em teletrabalho obrigatório"





Questionados sobre o teletrabalho obrigatório, os dois ministros sugeriram que podem existir outras situações.





"Não me parece que a senhora ministra tenha falado em teletrabalho obrigatório, mas vamos ver o que pode dali surgir. Eu estou convencido que não vamos regressar a confinamentos", disse Siza Vieira.





"Em função da evolução da pandemia e das indicações dadas pelos peritos também vamos adaptando as medidas que vão sendo necessárias", disse Ana Mendes Godinho. A reunião do Infarmed da próxima sexta "será determinante para ouvirmos a opinião dos peritos".



Questionado sobre de que forma é que a situação política condiciona a tomada de medidas que possam passar pelo Estado de Emergência, o Governo não respondeu diretamente à pergunta.