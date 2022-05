Subsídio de teletrabalho poderá chegar até 50 euros por mês

O grupo parlamentar do Partido Socialista (PS) estará a preparar uma proposta de subsídio mensal para os funcionários que se encontrem em teletrabalho, avança esta sexta-feira o Jornal Económico . O montante a ser pago pelo empregador poderá ir até aos 50 euros e tem como objetivo cobrir custos relacionados com eletricidade e internet.O valor seria acordado entre empregador e empregado, sendo os 50 euros um tecto máximo. De acordo com o semanário, as empresas poderão contabilizar este valor como custo sem necessidade de apresentar faturas e o colaborador não deverá ser tributado em sede de IRS, tal como acontece com o subsídio de almoço.A medida, que visa simplificar as regras do teletrabalho que entraram em vigor em janeiro, já está a ser discutida entre o PS e o Governo, podendo ser incluída no Orçamento do Estado para 2022 nas alterações na especialidade. Assim, o custo para o Estado do pagamento deste subsídio à Função Pública já estaria contemplado nas contas públicas, revela ainda o Jornal Económico.