TAP vai pedir empréstimo mas pode ser o Estado a pagar

A TAP vai recorrer a um empréstimo de 970 milhões de euros mas se os juros cobrados forem muito elevados o Governo está preparado para garantir o empréstimo ou mesmo injetar mais dinheiro na companhia aérea, além dos 1200 milhões de euros que já emprestou, segundo o Público.





Estes 1200 milhões vão ser convertidos, no todo ou em parte, em capital social da transportadora, o que fará subir a participação do Estado para perto de 100%.



De acordo com o mesmo jornal, estão ainda previstas nessessidades de 2,1 mil milhões de euros a 2,5 mil milhões de euros até 2024, também com garantias públicas.





De acordo com o mesmo jornal, no ano passado a TAP terá tido um resultado líquido negativo de 800 a 900 milhões. A empresa está com a atividade reduzida a 7% do que tinha há um ano.

A empresa está a preparar um acordo de emergência com os sindicatos que implica cortes salariais de 50% em 2021, mas que gerou divisões entre os pilotos, por não prever um plano para recuperar o salário, quando a atividade retome. A ideia é que os cortes sejam de 45% em 2022, 40% em 2023 e 35% em 2024.



Inicialmente, o Governo previa uma redução de 2.000 empregos e cortes salariais de 25%, mas diz agora que as propostas de acordos apresentadas aos sindicatos asseguram a meta de reduzir a massa salarial em 1,4 mil milhões até 2024.