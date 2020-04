Taxa de desemprego desceu em fevereiro para 6,4%. Covid impediu estimativa para março

Segundo o INE, a taxa de desemprego desceu em fevereiro para 6,4%, menos 0,4 pontos percentuais do que no mês anterior. Restrições da covid-19 fizeram com que INE não conseguisse divulgar estimativa provisória para o mês de março.

A taxa de desemprego desceu para 6,4% em fevereiro, menos 0,4 pontos percentuais do que no mês anterior, divulgou o INE nesta quarta-feira, 29 de abril. No entanto, e ao contrário do habitual, não foi divulgada uma estimativa provisória para o mês de março.





Habitualmente, as estimativas mensais de desemprego apresentam os valores provisórios para o mês de referência (que neste caso é março) e os definitivos para meses anteriores. Na divulgação de hoje, o Instituto Nacional de Estatística (INE) confirma os valores de fevereiro, mas não apresenta estimativas para março.



Segundo o INE, os dados divulgados hoje já foram "parcialmente influenciados" pelas restrições causadas pela pandemia da covid-19. Um exemplo é, precisamente, a impossibilidade de "proceder à habitual divulgação das estimativas provisórias para o trimestre centrado em março de 2020".



Covid-19 já explica descida da população empregada em fevereiro



Por outro lado, alguns dados de fevereiro podem já ter sido influenciados pela covid-19. Segundo o INE, a diminuição da população empregada e da população desempregada observadas no trimestre centrado em fevereiro de 2020 podem ser "parcialmente explicadas" pelas restrições da covid-19, que "se refletiram na diminuição da população ativa e no aumento (quase) equivalente da população inativa".



Isso deve-se sobretudo a questões metodológicas: por exemplo, o encerramento parcial ou total de uma proporção muito significativa de empresas fez com que muitas pessoas não conseguissem fazer uma procura ativa de emprego - o que é uma condição essencial para serem contabilizadas como desempregadas, estando a ser consideradas inativas.



Em fevereiro, a população empregada diminuiu 0,4% (ou 18,4 mil) em relação ao mês anterior, sendo estimada em cerca de 4,838 milhões de pessoas. Também a população desempregada diminuiu 5,8% (ou 20,4 mil) face a janeiro, sendo agora estimada em 331,6 mil.



Já a população ativa diminuiu 0,7% (38,8 mil) em fevereiro face ao mês anterior, estimando-se agora que ronde os 5,170 milhões de pessoas. A população inativa aumentou 1,5% (38,4 mil) em relação a janeiro.



Por isso, o INE afirma que a interpretação dos desenvolvimentos no mercado de trabalho no contexto da pandemia do novo coronavírus em fevereiro "não pode ser dissociada do aumento da taxa de inatividade".



(Notícia atualizada com mais informação às 12:02)

Em fevereiro, a taxa de desemprego também caiu face aos três meses anteriores (em 0,3 pontos percentuais) e face ao mesmo mês de 2019 (em 0,1 pontos percentuais). Além disso, o valor divulgado hoje revela também uma revisão em baixa face à estimativa que o INE tinha divulgado há um mês.