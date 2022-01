Taxa de desemprego desceu para 5,9% em dezembro

A taxa de desemprego terá descido para 5,9% em dezembro, menos quatro décimas do que no mês anterior e menos um ponto percentual do que há um ano, de acordo com as estimativas ainda provisórias do INE.A confirmar-se, esta taxa será a mais baixa em quase vinte anos, ou seja, desde março de 2002.A informação publicada esta segunda-feira também indica que o emprego continuou a subir, aumentando 0,3% face a novembro e 3,7% em termos homólogos.A população oficialmente considerada como desempregada – 304 mil pessoas – também terá diminuido 6,6% face ao mês anterior e 12,3% em termos homólgos.Os dados do Instituto Nacional de Estatística, revelam, contudo, que a taxa de subutilização de trabalho - um indicador complementar ao de desemprego - se mantém nos 11,7%.(Notícia atualizada)