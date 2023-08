Taxa de desemprego em Portugal cai para 6,1% no segundo trimestre

A taxa de desemprego em Portugal fixou-se nos 6,1% no segundo trimestre. Os dados, esta quarta-feira divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), representam uma queda de 1,1 pontos percentuais (p.p) face aos 7,2% registados no trimestre anterior e um aumento de 0,4 p.p face ao valor registado entre abril e junho do ano passado.Os dados mostram que o número de pessoas empregadas aumentou em 54,7 mil face ao trimestre anterior e em 77,6 mil face ao segundo trimestre de 2022. Já a população oficialmente desempregada diminuiu 14,7% (55,8 mil) face ao período compreendido entre janeiro e março, mas aumentou 8,6% (25,7 mil) quando comparado com o segundo trimestre do ano passado.No total, detalha o INE, 324,5 mil pessoas estavam desempregadas no final de junho. Para a evolução homóloga da população desempregada contribuíram, principalmente, os acréscimos entre as mulheres, pessoas dos 16 aos 24 anos e dos 55 aos 74 anos, indica o instituto, acrescentando que "42,0% da população desempregada encontrava-se nesta condição há 12 ou mais meses (desemprego de longa duração), valor superior em 5,5 p.p. ao do trimestre precedente e inferior em 8,9 p.p. ao do trimestre homólogo".A subutilização do trabalho abrangeu 625,3 mil pessoas, o que corresponde a um decréscimo de 8,1% em relação ao trimestre anterior e a um acréscimo de 4,1% relativamente ao mesmo período do ano anterior. Este indicador agrega a população desempregada, o subemprego de trabalhadores a tempo parcial, os inativos à procura de emprego mas não disponíveis e os inativos disponíveis mas que não procuram emprego.O número de pessoas em teletrabalho, ou seja, "que trabalhou a partir de casa com recurso a tecnologias de informação e comunicação", cresceu face ao primeiro trimestre deste ano. A percentagem de pessoas em teletrabalho "foi de 18,3%, o que equivale a 908,9 mil pessoas, mais 0,4 pontos percentuais do que no trimestre anterior" indica o INE.Notícia atualizada às 11h28