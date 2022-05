Taxa de desemprego fica nos 5,8% em abril

A taxa de desemprego ficou nos 5,8%, o mesmo valor registado em março, embora a população desempregada tenha aumentado ligeiramente (0,3%).As estimativas provisórias do Instituto Nacional de Estatística (INE) apontam também para uma ligeira diminuição da população ativa (-0,1%) e desempregada (-0,1%)."A diminuição da população ativa resultou da redução da população empregada, em 6,5 mil (0,1%), tendo a população desempregada aumentado em 1,0 mil (0,3%)", explica o INE Estes dados dão conta de 300 mil desempregados em abril. Embora a taxa de desemprego já tenha sido mais baixa (5,7%), a taxa de desemprego mantém-se uma décima abaixo do que foi registado há um ano (5,9%) e a um nível historicamente baixo.A taxa de desemprego dos jovens, que tem sido apontada como uma das marcas da crise, continua muito acima mas recua para níveis abaixo dos 20% (19,9%).A subutilização do trabalho, que é um indicador complementar ao da taxa de desemprego, abrangeu 598 mil pessoas, menos do que no mês anterior (-0,2%) e ao de período homólogo (-12,4%). A taxa está nos 11,2%, mais uma décima do que no mês anterior, mas bastante abaixo (-1,7 pontos) em termos homólogos.À população desempregada, a subutilização do trabalho soma o subemprego de trabalhadores a tempo parcial, os inativos à procura de emprego mas que não estão disponíveis e o que estando disponíveis não procuram emprego.Estes dados destacados pelo INE estão ajustados de fatores sazonais. Se retirarmos esse ajustamento, a taxa de desemprego fica nos mesmos 5,8% em abril, mas uma décima abaixo do registado em março.Notícia atualizada pelas 11:50.