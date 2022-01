Taxa de desemprego terá recuado para 6,3% em novembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





0,3% em relação ao mês anterior e 3,1% comparativamente a um ano antes.



A taxa de desemprego terá baixado uma décima face ao mês anterior, para 6,3%. O número de desempregados - 327 mil - recua face ao mês anterior e em termos homólogos, embora fique acima do que foi registado em agosto por exemplo.



Os dados já referidos são ajustados de sazonalidade. O INE também apresenta dados não ajustados de sazonalidade, que dão valores um pouco mais elevados, mas também com tendência de queda.









O INE revela, no entanto, que de acordo com estas estimativas provisórias em novembro a população ativa diminuiu, quer em relação a outubro (0,3%) quer em termos homólogos (3,7%).



