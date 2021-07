Teletrabalho “foi a melhor proteção contra a perda de emprego”

Apesar do recuo no emprego no ano passado, houve profissões que escaparam. A Comissão Europeia analisou as suas características e concluiu que a evolução do emprego das profissões que podem ser desempenhadas à distância foi mais favorável.

