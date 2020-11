Trabalhadores estão a ganhar poder de compra... se conseguirem segurar o emprego

A remuneração média dos trabalhadores está a aumentar e como a inflação é nula isso corresponde, em teoria, a um aumento de poder de compra. No entanto, não significa que os trabalhadores no seu conjunto estejam melhor: é que muitos estão a perder o seu emprego, sobretudo nos setores mais expostos à pandemia de covid-19. Além disso, a eliminação de postos de trabalho mais frágeis e mal remunerados faz com que a média salarial suba.





De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, a remuneração bruta mensal média por trabalhador declarada à Segurança Social subiu 3,6% no terceiro trimestre, o que representa uma aceleração significativa face aos valores registados no trimestre anterior, que era de 1,7%. Neste momento, o salário bruto mensal médio vale 1.266 euros.



A subida é ainda superior se olharmos para a remuneração bruta regular, que exclui subsídios e suplementos salariais sazonais, como é o caso do subsídio de férias ou de Natal. Aí, o INE dá conta de uma subida de 4,2%, para 1.082 euros. Quanto à remuneração base bruta, que está nos 1.019 euros, a subida foi quase igual, de 4,3%.



Dado que a inflação medida pelo Índice de Preços do Consumidor (IPC) em setembro foi nula, isso significa que os aumentos nominais equivalem aos reais e portanto a uma subida proporcional do poder de compra, sublinha o INE.



Emprego diminui e engorda salário médio



Acontece que o emprego está a recuar e tradicionalmente nas crises são os contratados a prazo e com salários mais baixos os que mais vão parar ao desemprego. Uma diminuição maior do número de trabalhadores com salários baixos do que daqueles que têm vencimentos altos tem o efeito de aumentar a remuneração média.



De acordo com o organismo estatístico, o número de trabalhadores com remunerações declaradas à Segurança Social baixou 2,5% neste terceiro trimestre, aprofundando uma tendência de queda que se nota desde o trimestre concluído em maio.



Um exemplo elucidativo deste fenómeno de aumento do salário médio por força da destruição de emprego é o que se passa nos setores da restauração/alojamento e da cultura. Dois dos setores mais afetados, dilacerados pelo desemprego, o salário médio subiu 3,3% no primeiro caso e 4,4 no segundo.



O efeito do fim do lay-off



O INE chama ainda a atenção para o efeito da redução das empresas em lay-off na evolução dos salários médios. "A dinâmica recente das remunerações médias no trimestre terminado em setembro de 2020 evidencia um menor impacto do regime de lay-off simplificado". Com efeito, as empresas que recorreram ao lay-off revelaram no segundo trimestre um ligeiro recuo dos salários que agora com a redução gradual do recurso a este mecanismo voltam a subir.



No segundo trimestre, as remunerações médias subiam 1,7%, o que compara com os 3,2% de março. Mas o ritmo de crescimento homólogo de 3,6% registado agora no terceiro trimestre está, ainda assim, bem acima do que se verificava no último trimestre de 2019, 2,7%, quando ainda não havia quaisquer sinais da pandemia.



[Notícia atualizada às 12h39]