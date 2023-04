Lituânia (13,4%), Roménia (12,3%) e Polónia (11,7%). Por outro lado, os crescimento mais baixos dos rendimentos auferidos pelos trabalhadores europeus registaram-se em Itália, Malta e Finlândia (todos eles com subidas de 2,3% cada).



Em comparação com 2021, as remunerações por hora trabalhada na Zona Euro aumentaram 2,9% no setor não empresarial e 4,4% no setor empresarial: 3,9% na indústria, 4,9% na construção e

4,5% nos serviços. Já na UE, as remunerações por hora trabalhada cresceram 3,2% no setor não empresarial e 4,9% no setor empresarial.



As atividades económicas que registaram os maiores aumentos anuais das remunerações por hora foram a e xtração mineira, com uma subida de 9,6%, seguida pelas a tividades profissionais, científicas e técnicas (6,4%), fornecimento de eletricidade, gás, vapor e climatização e atividades financeiras e de seguros (ambos com um aumento de 5,6%).

A remuneração média por hora trabalhada aumentou 4,4% na União Europeia, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelo Eurostat. Em média, os europeus ganharam 22,9 euros em 2022, com os rendimentos a aumentarem em todos os Estados-membros, num contexto de elevada inflação e de perda de poder de compra.As maiores subidas nas remunerações médias por hora trabalhada verificaram-se naConsiderando apenas a Zona Euro, a remuneração por hora trabalhada foi de 25,5 euros em 2022, mais 4% do que o registado no ano anterior.Em Portugal, a subida foi de 4,5%, ligeiramente acima da média da Zona Euro e da UE, para 16,1 euros por hora. Ainda assim, Portugal tem a décima primeira remuneração média por hora trabalhada mais baixa entre os 27 Estados-membros.A remuneração média por hora mais elevada registou-se, em 2022, no Luxemburgo (50,7 euros por hora), seguido pela Dinamarca (46,8 euros), Bélgica (43,5 euros), França (40,8 euros) e Países Baixos (40,5 euros). Do outro lado da tabela destacam-se a Bulgária (8,2 euros por hora), Roménia (9,5 euros) e Hungria (10,7 euros).