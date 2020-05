Os doentes crónicos têm de ir trabalhar?Os doentes crónicos têm estado sujeitos a um dever de proteção acrescido mas sempre puderam deslocar-se para o trabalho e tinham mesmo de o fazer a menos que estivessem de baixa médica. Agora, o Governo estabelece que mediante declaração médica estes trabalhadores têm direito a falta justificada.A empresa pode medir a febre?Sim, o governo alterou a lei para o permitir. Até aqui, não era possível impor aos trabalhadores a medição de temperatura e só o médico do trabalho o poderia fazer e dentro das orientações das autoridades de saúde que, até ao momento, apenas apontavam para a autovigilância. A autorização do governo consta do decreto-lei publicado na sexta-feira, mas o governo deixa claro que fica proibido o registo da temperatura, tal como tinha já alertado a Comissão Nacional de Proteção de Dados.O apoio aos pais vai acabar?As creches reabrem a partir de 18 de maio, mas os pais que não queiram colocar os filhos nas creches vão manter direito ao apoio equivalente a 66% do salário base. A medida foi anunciada genericamente na quinta-feira, pelo Governo, que informou que este apoio termina a 1 de junho tanto para os pais das crianças em creches como para aqueles que têm os filhos no pré-escolar. No caso dos pais de crianças entre os seis e os onze anos, o apoio só termina no final do ano letivo, a 26 de junho, não cobrindo o período das férias. Aguarda-se um diploma que regule esta questão.O que ainda pode mudar?Depois de ter permitido que a ACT suspenda despedimentos ilegais, o Governo enviou para o Parlamento um diploma que consagra isso mesmo: com a notificação dos inspetores, mantêm-se deveres como o pagamento da retribuição e das contribuições. A decisão final será dos tribunais do trabalho.