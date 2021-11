As confederações patronais regressam esta semana a concertação social para uma discussão sobre o aumento do salário mínimo nacional que, de acordo com o atual presidente do Conselho Económico e Social (CES), deve incluir medidas de apoio financeiro às empresas.





Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, Francisco Assis sustenta que embora as confederações patronais nunca tenham dito "abertamente" que são contra um aumento de 6% para 705 euros brutos – por terem noção que o salário mínimo "ainda é muito baixo" – também têm sublinhado que "nem todos os setores da economia estão nas mesmas condições".





"Tem de se encontrar muitas vezes elementos de equilíbrio". Sem orçamento para 2022? "Não tenho resposta para isso, mas que vai ser discutido na concertação social, vai", garante, sem especificar medidas.





Este ano as empresas foram compensadas por apoios financeiros diretos que ficaram aquém do anunciado.





Questionado sobre se esta é a moeda de troca para o regresso à concertação social, depois da suspensão da participação dos patrões na comissão permanente de concertação social anunciada há menos de um mês, Francisco Assis responde que os parceiros "não andam a mendigar" contrapartidas.





"O que aconteceu foi que os parceiros compreenderam que a sua presença era imprescindível e que era negativo que estivessem de fora durante muito tempo. E, segundo, que há uma abertura de todas as partes para o diálogo. Agora, se vai haver acordo, isso não conseguimos antecipar", diz.





A reunião de concertação social está marcada para a próxima terça-feira, dia 16. A agenda tem como ordem de trabalhos o salário mínimo e "outros assuntos".



A dimensão do aumento do salário mínimo nacional foi um dos pontos de divergência entre o PS e o PCP nas negociações para a viabilização do orçamento do Estado. O PS confirmou a intenção de aumentar o salário mínimo para 705 euros este ano e assumiu a meta de o fazer chegar aos 850 euros em 2025.