ACT vai notificar 1.540 empresas para corrigirem diferenças salariais

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) vai notificar 1.540 empresas com mais de 50 trabalhadores por apresentarem uma desigualdade salarial igual ou superior a 5%, segundo revelou o Governo em comunicado.





"Estas entidades têm 120 dias para apresentar o plano de avaliação das diferenças remuneratórias à ACT e um ano para implementação do plano e correção das diferenças salariais não justificadas", diz o Ministério do Trabalho (MTSSS).





"Caso não apresentem este plano, incorrem numa prática que constitui contraordenação grave, cuja sanção pode ter um valor máximo de coima de cerca de 13 mil euros e um valor mínimo de 612 euros. Podem ainda, por aplicação de uma sanção acessória, ser excluídas de participar em arrematações ou concursos públicos, por um período até dois anos", diz o Governo.





O comunicado do Governo não explica porque é que se optou por notificar as empresas com diferenças salariais superiores a 5%. Atualmente em Portugal, a diferença salarial entre mulheres e homens é de 13,3%, o que corresponde a mais de 48 dias por ano, em que as mulheres deixariam de ser remuneradas pelo seu trabalho", conclui o Governo.

Em novembro a ministra do Trabalho afirmou no Parlamento que as diferenças salariais seriam nessa altura enviadas para a ACT.