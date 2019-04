A justificar a redução do desemprego está a diminuição da população desempregada: face a janeiro há menos 5,2 mil pessoas à procura de trabalho. Já a população empregada manteve-se praticamente inalterada.Os sinais que chegam do mercado de trabalho são cada vez mais de estabilização – o movimento de descidas muito acentuadas do desemprego e de forte criação de emprego parece estar a ceder.Para março, o INE antecipa que o emprego recue: face a fevereiro espera-se que haja menos 16,4 mil pessoas a trabalhar e uma pequena redução da taxa de emprego (de 62,3% para 62,1%). E do lado dos desempregados, a expectativa é que nesse mês a redução tenha sido ainda mais curta, de apenas 3,4 mil pessoas. A expectativa é assim que a economia portuguesa feche o primeiro trimestre com 332,9 mil desempregados.Para o conjunto do ano, a projeção do Governo, atualizada no Programa de Estabilidade, apresentado em abril, é de uma taxa de desemprego média de 6,6%.(Notícia atualizada às 11h35)