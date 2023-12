Novas inscrições sobem 8%





O número de desempregados inscritos nos centros de emprego. Em novembro havia 312 mil desempregados inscritos,A síntese do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), publicada esta quarta-feira, revela que face ao mês de outubro a subida foi de 3%."Para o aumento do desemprego registado, face ao mês homólogo de 2022, na variação absoluta, contribuíram. Em sentido inverso há uma diminuição dos inscritos há 12 ou mais meses no ficheiro dos Serviços de Emprego (-6 268)", diz o IEFPEm termos homólogos, excluindo Açores e Madeira, o desemprego registado aumentou em todas as regiões,Já em comparação com o mês anterior, o de outubro, foi noAs atividades imobiliárias, administrativas e dos serviços de apoio são as que dão o maior contributo absoluto para o aumento homólogo, já que em novembro existiam mais 8.793 desempregados com origem neste setor.Seguem-se as atividades de informação e comunicação (mais 2.413 inscritos do que há um ano), a indústria do couro e dos produtos do couro (+1.660) o comércio a retalho (+1.121) e a indústria do vestuário (+1.033).Os 312 mil indivíduos dizem respeito aos que estavam registados no final do mês de novembro (o "stock"). Mas o boletim do IEFP também explica quantos é que se inscreveram ao longo do mês passado.Assim, "ao longo deste mês de novembro de 2023 inscreveram-se nos Serviços de Emprego de todo o País, 58.900 desempregados".Um número que é superior tanto em relação ao mesmo período de 2022 (+8,4%) como em relação ao mês anterior (+7,7%).Isto apesar das 9.483 ofertas de emprego recebidas e das 7.591 colocações terem sido superiores em relação a período homólogo (+8,2% e mais 18,8%, respetivamente). Contudo, os números recuaram face ao mês de outubro (-11,7% e -10,1%, respetivamente).Notícia atualizada às 12:18 com mais informação