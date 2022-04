Desemprego registado volta a cair em março e está abaixo do pré-pandemia

O número de pessoas inscritas nos centros de emprego voltou a descer em março pelo segundo mês consecutivo, depois de ter aumentado no final do ano passado e início deste, revelam as estatísticas do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) divulgadas esta quarta-feira.De acordo com uma nota do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS), estavam inscritas 326.251 pessoas, uma quebra de 5,2% em cadeia e de 24,6% em termos homólogos. "O desemprego registado desceu em todas as comparações, quer em cadeia, quer em termos homólogos, quer face ao último março pré-pandemia (2019)", refere uma nota do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS).Comparando com março de 2021, há menos 106.600 Pessoas desempregadas (-24,6%) e fica "-2,3% abaixo do nível observado em março de 2019 (-7.525 pessoas), ou seja, em situação pré-pandémica", acrescenta a nota do MTSSS.De acordo com os dados do IEFP, "para a diminuição do desemprego registado, face ao mês homólogo de 2021, na variação absoluta, contribuíram, com destaque, os grupos dos indivíduos que procuram novo emprego (-103 130), os que estão inscritos há menos de um ano (-96 149) e os que possuem idade igual ou superior a 25 anos (-90 342).""Entre fevereiro e março, o desemprego registado diminuiu em cadeia em todas as regiões", acrescenta a nota do MTSSS, sendo que "em termos homólogos, houve descidas em todo o país, com destaque para a redução de 44,4% na região do Algarve (-14.864 pessoas)", uma das mais castigadas durante a pandemia devido à grande dependência do turismo. de resto, "o desemprego oriundo do alojamento, restauração e similares diminuiu 13,4% (-4.385 pessoas) entre fevereiro e março deste ano, setor que regista agora uma descida de 43,6% em termos homólogos (-21.926 pessoas)", acrescenta a mesma fonte.Quanto aos desempregados de longa duração, registou-se uma "diminuição de 5,1% entre fevereiro e março de 2022 (-8.665 pessoas), estando agora 6,1% abaixo do nível registado em março de 2021 (-10.451 pessoas) e 10,7% abaixo do nível observado no mesmo mês de 2019 (-15.474 pessoas)", refere o gabinete de Ana Mendes Godinho.(Notícia atualizada às 10:35 com mais dados)