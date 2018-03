Miguel Baltazar/Negócios

Janeiro foi marcado por um aumento do número de desempregados inscritos nos centros de emprego, como é normal. Mas Fevereiro voltou a registar uma descida, com menos quase 11 mil inscritos, segundo os dados divulgados esta quarta-feira, 21 de Março, pelo Instituto Do Emprego e Formação Profissional (IEFP).No total, há 404.604 desempregados registados nos centros de emprego em Portugal, menos 2,6%, ou 10,9 mil pessoas, do que em Janeiro. Já quando analisados os dados homólogos verifica-se uma redução de 17%, ou de 83 mil desempregados inscritos.De acordo com os dados divulgados hoje, o número de inscritos nos centros de emprego num mês de Fevereiro é mesmo o mais baixo desde 2008, ano em que este número ainda se encontrava abaixo dos 400 mil.A descida do número de inscritos foi transversal a géneros, idades e níveis de instrução.