Emprego aumentou na Europa no terceiro trimestre. Portugal tem a nona maior subida

O emprego aumentou no terceiro trimestre do ano passado. Na UE, a taxa de emprego das pessoas com idades compreendidas entre os 20 e os 64 anos situou-se em 73,5% no terceiro trimestre de 2021, um aumento de 0,7 pontos percentuais (pp) face ao segundo trimestre de 2021.





Relativamente à chamada "folga do mercado de trabalho"- a diferença entre o volume de trabalho desejado pelos trabalhadores e o volume real de trabalho disponível- esta desceu 0,8 p.p para 12,9%, face ao período homólogo.





Os maiores aumentos foram registados na Grécia (+1,8 pp), Chipre (+1,6 pp), Irlanda (+1,5 pp) na Lituânia e na Áustria (ambos +1,1 pp).





A taxa de emprego aumentou em 24 Estados-Membros da UE, mantendo-se apenas estável na Bulgária e na Croácia e tendo diminuído na Finlândia (-0,2 pp). Portugal situa-se na nona posição da tabela, precedido pela Itália e sucedido pela Eslovénia.



A taxa de desemprego recuou, em novembro de 2021, para os 7,2% na zona euro e os 6,5% na União Europeia (UE).