Excedente externo atinge em 2023 valor mais elevado desde o período da troika

Portugal atingiu no final do ano passado o excedente externo mais elevado desde 2013 e o terceiro maior desde o início da série, em percentagem do PIB, revelou esta terça-feira, o Banco de Portugal nas estatísticas da balança de pagamentos. No final de 2023,Em termos absolutos o excedente, o que corresponde a uma significativa melhoria face a 2022, quando as necessidades de financiamento foram de 0,5 mil milhões, refere o banco central nacional.A série do Banco de Portugal recua até 1953. Além de 2013, quando se atingiu um rácio de 3,29% do PIB, o segundo melhor valor foi em 1986, com 3,08%.(Notícia em atualização)