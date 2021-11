Governo admite apoio a empresas por causa da subida do salário mínimo

O Governo está a ponderar a atribuição de um apoio financeiro a empresas pelo aumento de 6% no salário mínimo nacional, revelou o ministro da Economia. Siza Vieira admitiu contudo que desta vez o apoio seja dirigido a empresas que pelas suas características estejam mais vulneráveis à subida.





"Aquilo que desta vez ouvimos nesta reunião foi a ideia de que eventualmente aquilo que deveria ser mais adequado seria um apoio mais dirigido a empresa de alguns segmentos, uma vez que foi dito expressamente que muitas das empresas em Portugal têm capacidade de absorver" este aumento de 6% confirmado esta terça-feira, de 665 euros para 705 euros em 2022.





Empresas de alguns setores ou de menor dimensão? "Por isso é que vamos ter uma nova reunião, que é para percebermos se aquilo que faz sentido é um mecanismo semelhante" ao deste ano, ou "se faz sentido [que seja mais dirigido"]. O novo encontro está marcado para dia 26, na próxima semana





Questionado sobre se o facto de não existir orçamento para o próximo ano dificulta a implementação de uma medida deste género, Siza Vieira respondeu que não, uma vez que o orçamento deste ano, que começará no próximo a ser executado em duodécimos, já contempla a verba do apoio deste ano.



Com as eleições marcadas para o final de janeiro não se sabe, no entanto, qual será será a composição do próximo Governo.



Este ano o Governo aprovou um aumento financeiro a ser pago pelo IAPMEI, de 42 a 84,5 euros por trabalhador, mas a execução da medida ficou abaixo do esperado.



A Confederação do Comércio e Serviços (CCP) pediu uma redução de 1,75 pontos na TSU, à semelhança da que acabou por ser inviabilizada em 2017 no Parlamento, cenário que o Governo parece afastar.