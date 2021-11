Governo confirma subida do salário mínimo para 705 euros em 2022

O Governo confirmou esta terça-feira numa reunião de concertação social que pretende que o salário mínimo suba 6% para 750 euros brutos, em linha com o que anunciou recentemente, o que já era esperado.





Num documento entregue aos parceiros sociais, onde confirma que o salário mínimo abrange 880 mil pessoas – o equivalente a um quarto dos trabalhadores por conta de outrem – o Governo justifica a decisão com as expectativas de recuperação económica e com a meta traçada para 2023 – que exige um aumento de 85 euros em dois anos.





No primeiro ano da crise gerada pela covid-19, que causou destruição de emprego, "o Governo optou por propor aos parceiros sociais no final de 2020 um aumento de 30 euros (4,7%) do salário mínimo, mesmo em plena pandemia, ainda que com uma ligeira desaceleração em relação ao ano anterior em função dessas circunstâncias".





Um ano depois, "e de modo combinado com a evolução da situação pandémica e os apoios públicos direcionados às empresas e ao emprego lançados e mantidos ao longo de 2021, os principais indicadores relativos ao mercado de trabalho não revelam impactos negativos do aumento do salário mínimo sobre o emprego e perspetiva-se aliás um cenário de recuperação económica em 2022".





Por outro lado, o Governo assume o objetivo de convergir "a médio prazo com a média europeia em termos de peso nas remunerações no PIB, um caminho iniciado na anterior legislatura e que procura reverter um impacto duradouro da crise na década anterior que ainda não foi corrigido".





Assim, e tendo em conta que o salário mínimo se encontra a 85 euros do objetivo traçado para daqui a dois anos, o Governo propõe o valor de 705 euros para 2022.



A subida de 6% prevista para o próximo ano é a mais alta desde os anos noventa.



(Notícia em atualização)