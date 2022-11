Governo prepara novas regras para permitir acumular subsídio com salário

O Governo está a preparar uma nova medida para permitir que os desempregados de longa duração possam acumular uma parte do subsídio de desemprego com salário, em moldes diferentes dos que atualmente são permitidos.





"Fizemos uma primeira apresentação sobre uma medida para apoio do regresso ao mercado de trabalho de desempregados de longa duração", disse a ministra, no final de uma reunião de concertação social.





"Existe uma medida que tem pouca utilização que permite complementar o valor do salário e tem sempre um efeito neutral [no rendimento]", disse a ministra do Trabalho.





"A medida que estamos a propor é diferente do ponto de vista de permitir que haja acumulação de parte do subsídio de desemprego, numa lógica regressiva, que vai diminuindo ao longo dos meses em que a pessoa está a trabalhar para permitir que haja acumulação com o salário", descreveu Ana Mendes Godinho.



O Governo não adiantou valores, sublinhando que os detalhes ainda serão discutidos com os parceiros sociais.