“Não podemos aceitar trabalhadores de classe A e de classe B” – Ministra do Trabalho

Leia Também Governo propõe limitar contratos temporários

Leia Também Governo promete ser “consequente” na lei laboral mas não diz quando

A ministra do Trabalho e da Segurança Social pôs a agenda do trabalho digno no palco da Web Summit, defendendo que "a pandemia pôs em evidência que não podemos aceitar trabalhadores de classe A e de classe B", numa resposta a uma pergunta sobre os motoristas e operadores das plataformas eletrónicas de transporte em veículos descaracterizados (TVDE)."Já aprovamos a proposta de lei [sobre a TVDE] (…) que tem de ser aprovada pelo Parlamento, em que decidimos garantir que os trabalhadores destas plataformas são como os outros e tem de ter os mesmos direitos,", afirmou Ana Mendes Godinho, fazendo referência ao sistema de segurança social ou de saúde, mas também às regras de proteção e segurança no trabalho e ao acesso a licenças de parentalidade.A pandemia veio demonstrar que "é preciso ter um forte sistema de segurança social quando tudo para" que, apontou, até existe e "tenta responder", mas pouco pode fazer quando "tem uma série de situações fora dele". Ana Mendes Godinho sublinhou que o Governo tenta combater a precariedade no emprego com a agenda do trabalho digno, mas deixou claro que se trata de uma "missão comum a toda a sociedade"."Não é aceitável ter pessoas com contratos precários durante anos. Tentamos garantir que fazemos as mudanças adequadas na lei, mas há também a necessidade de mudar mentalidades - como sociedade não podemos aceitar isto", frisou.A conversa seguiu até aos jovens, com a ministra a apontar ser "inaceitável" que muitos se encontrem sob trabalho precário, o que tem consequências, por exemplo, ao nível do acesso à habitação mas também na hora de tomarem decisões para a vida, como pensar em ter família. "Temos de garantir que podemos responder às necessidades dos jovens, ou seja, que sejam tratados como os outros quando entram no mercado", enfatizou."Não estamos só a tentar com medidas legislativas, mas também por via de incentivos", realçou, fazendo referência ao acesso gratuito às creches para crianças de famílias até ao segundo escalão de rendimentos, uma medida que estava prevista no Orçamento do Estado.