Setores que mais puxaram por emprego estão a recuar

A economia continuou a somar postos de trabalho no terceiro trimestre, mas com os principais motores da recuperação pós-pandemia, mais qualificados, já a cederem. Retoma no turismo, a indústria e a construção seguram ganhos, por enquanto.

Setores que mais puxaram por emprego estão a recuar









